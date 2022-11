Patelli incontra i presidi di ​Gioia e Romagnosi: “Rafforzare lo scambio”

Le visite di questa mattina, 16 novembre, al “Gioia” e al “Romagnosi” di Piacenza hanno segnato l’inizio del calendario di incontri tra Monica Patelli, presidente della Provincia, e i dirigenti scolastici degli istituti ubicati negli edifici di proprietà dell’ente di Corso Garibaldi. “Rafforzare lo scambio di informazioni con le nostre scuole – evidenzia la presidente – va nell’ottica di uno stretto contatto tra la Provincia e le diverse realtà del territorio, anche attraverso la conoscenza diretta con le persone impegnate ogni giorno per studentesse e studenti degli istituti superiori. L’attenzione degli uffici è massima sia sui lavori di manutenzione ordinaria sia sui cantieri di miglioramento o adeguamento antisismico in corso d’opera e a venire – e sugli aspetti organizzativi ad essi connessi – per interferire nella minor misura possibile con le esigenze didattiche, anche alla luce delle difficoltà già affrontate a tutti i livelli durante la pandemia”. La presidente Patelli è stata accompagnata dalla vicepresidente con delega a Edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio Patrizia Calza: entrambe, insieme ai dirigenti scolastici, hanno rivolto un breve saluto a due classi. Con la presidente Patelli e la vicepresidente Calza erano presenti anche la dirigente del servizio Istruzione e formazione Annamaria Olati e i tecnici Matteo Bocchi e Roberto Dacrema del Servizio Edilizia e Servizi tecnologici.

Al “Gioia” la presidente Patelli è stata ricevuta dalla dirigente scolastica Cristina Capra e dal vicepreside Fabrizio Pezza, mentre al “Romagnosi” ha incontrato la dirigente scolastica Raffaella Fumi, la vicepreside Daniela Scaglioni e l’ex vicepreside Marco Carini, memoria storica dell’istituto.