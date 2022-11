Ponte dell’Olio: arriva la figura del “Custode solidale” per supportare gli anziani

Il progetto “Montagna Solidale”, avviato dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano con le Unioni dei Comuni per sostenere gli anziani over, si espande e arriva anche a Ponte dell’Olio con la costituzione della figura del “Custode solidale”, operatori che, come da progetto, dovrà creare legami con le realtà della comunità per favorire la socializzazione l’accompagnamento il supporto agli anziani nella loro vita quotidiana o intercettare situazioni più delicate. A Ponte dell’Olio in particolare, il custode solidale sarà a fianco dell’amministrazione per potenziare i servizi di trasporto socio sanitari a favore dei pontolliesi di età superiore ai 74 anni, e viene attuato in forza di una convenzione stipulata fra Unione Alta Valnure (ente cui è conferito il Servizio sociale) e la Pubblica assistenza Valnure.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà