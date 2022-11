Tamponamento nella notte in A1, quattro tir coinvolti. Un ferito grave

Quattro mezzi pesanti sono stati coinvolti in un incidente avvenuto in autostrada A1 intorno alle 4 di notte in direzione Milano, tra i caselli di Piacenza Sud e Basso Lodigiano.

Si è trattato di un tamponamento tra quattro tir, il conducente dell’ultimo veicolo è rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo è stato necessario un lungo lavoro dei vigili del fuoco.

L’uomo, ferito gravemente, è stato condotto in ospedale dai soccorritori inviati dal 118.