“Bene le pattuglie a piedi in centro”. Più controlli anche per via Colombo e Farnesiana

Soddisfazione da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria piacentine per il ritorno delle pattuglie appiedate della Polizia locale tra le vie del centro. Ieri, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il prefetto Daniela Lupo, il sindaco Katia Tarasconi e i vertici provinciali delle forze di polizia hanno incontrato i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Libera associazione commercianti, per una migliore e condivisa regolamentazione della vita cittadina, in vista delle prossime festività natalizie.

A riguardo del tema sicurezza, i rappresentanti delle associazioni hanno chiesto che gli esercenti possano apprendere le modalità di comportamento più opportuno in caso di necessità. I vertici delle della Polizia hanno manifestato la massima disponibilità al riguardo, proponendo incontri per implementare la sensibilizzazione e la collaborazione degli associati, con comportamenti responsabili e sistemi che integrino i dispositivi di prevenzione delle forze dell’ordine per l’innalzamento del livello di sicurezza.

Le associazioni di categoria hanno inoltre evidenziato la completa disponibilità a creare gruppi di vicinato dei propri associati. Il prefetto, infine, ha richiamato l’attenzione sul valore della collaborazione tra cittadini, comune e forze dell’ordine, assicurando il potenziamento dei servizi anche alla Farnesiana e in via Colombo, soprattutto nel fine settimana.