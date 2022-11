Chiara conquista i social con i suoi dolci: è tra i 150 “content creator” del mondo

C’è anche una piacentina tra i 150 creator digitali emergenti, provenienti da tutto il mondo, che si sono distinti per la capacità di creare contenuti digitali originali e interattivi. Sono i Creators of Tomorrow, i migliori content creator scelti da Meta, la società madre dei social network Facebook e Instagram. Nella classifica si sono piazzati anche dieci italiani, tra cui la 30enne Chiara Rasparini, in arte Chiara’s Cakery, che ha fatto della pasticceria la sua passione e lavoro quotidiano. Chiara si è distinta per essersi messa in gioco raccontando il suo mondo. La giovane ha mosso i primi passi nel panificio del bisnonno, in piazza Borgo, a Piacenza. Un’attività che vanta una storia secolare, oggi gestita dalla mamma Sabrina.

