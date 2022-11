Edoardo Caneschi e Renato Barbon agli studenti del Gioia: “Lo sport è crescita”

Nell’ambito del progetto scuola, una rappresentanza di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stamattina, 17 novembre, ha partecipato ad un incontro che si è tenuto al Liceo Melchiorre Gioia di Piacenza.

Coordinato da Vittorino Francani, Referente di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per il progetto scuola e dalla professoressa del Liceo Gioia Camilla Guidetti, durante l’incontro per un’ora Renato Barbon, allenatore e Responsabile Tecnico del settore giovanile della società biancorossa e il centrale Edoardo Caneschi hanno parlato di pallavolo ad un centinaio di studenti e risposto alle domande che alcuni di loro hanno rivolto soprattutto al giocatore biancorosso. L’incontro è stato aperto dalla Dirigente del Liceo Gioia professoressa Cristina Capra che ha sottolineato l’importanza dello sport per “la vita sociale di ognuno di noi” e ha sollecitato i ragazzi a fare sport.

Vittorino Francani dopo aver parlato del progetto che vuole la società biancorossa sempre più vicino ai giovani e alle scuole ha esortato i presenti “a provare a giocare a pallavolo perché è uno sport di tutti e non solo per persone alte come può essere Caneschi”. Renato Barbon, che al Liceo Gioia nelle settimane scorse ha tenuto un paio di lezioni ad altrettante classi, ha spiegato che la pallavolo “è anche sacrificio ma soprattutto è vivere insieme, lottare per un medesimo obiettivo, giocare di squadra”.

Edoardo Caneschi ha parlato del suo percorso pallavolistico iniziato: “Quando avevo 15 anni e già mi ero dovuto allontanare dalla famiglia, all’inizio è stato difficile ma tutto ciò mi ha aiutato a crescere in fretta” ha quindi sottolineato che “la pallavolo ma lo sport in generale è sacrificio ma ne vale la pena per raggiungere certi obiettivi” e ha confessato che “il calcio è di fatto il primo passo per fare sport ma ciò non deve precludere a priori ad altri sport, io giocavo a calcio ma poi mi annoiava e ho iniziato a giocare a pallavolo”.