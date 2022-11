Finisce contro il muretto di un’abitazione e si ribalta nel canale: ferito un giovane

Un giovane ha perso il controllo della propria auto, una Peugeot, finendo con la vettura ribaltata in un canale, nei pressi di Gragnano. Prima dell’uscita di strada aveva colpito il muretto di una casa. Le cause dell’incidente sono da accertare. E’ accaduto nella notte del 17 novembre intorno alle 4. Il ragazzo è rimasto incastrato nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. E’ stato soccorso dai sanitari della Croce Rossa di San Nicolò e portato all’ospedale di Piacenza dove le sue condizioni non sono risultate gravi. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri.

