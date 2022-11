Rottofreno: sbarra si abbassa mentre transita il rimorchio. Disagi al passaggio a livello

Ancora disagi al passaggio a livello di Santimento nel comune di Rottofreno. Nel pomeriggio di oggi, un camion rimorchio stava transitando quando la sbarra si è abbassata ed è stata abbattuta. La notizia è rimbalzata subito sui social dove gli automobilisti hanno manifestato la loro preoccupazione. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

Il passaggio a livello ferroviario è noto per le lunghe attese, la situazione di esasperazione nel tempo era cresciuta e gli abitanti si erano anche rivolti a Striscia la notizia che aveva inviato sul posto Capitan Ventosa. Di recente si era tenuto un vertice in prefettura tra i sindaci dei comuni interessati dai disagi e gli esponenti di Rfi. Al momento è in corso una rimodulazione dei tempi per alleggerire i tempi di attesa.

