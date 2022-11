Spettacoli: formazione per artisti e tecnici, dalla Regione 3,3 milioni

Dalla musica alla danza, dal teatro di prosa all’opera fino al teatro di figura e al musical. In particolare, cantanti lirici, danzatori, attori, musicisti ma anche scenografi, tecnici del suono e allestitori. Sono gli ambiti e le figure professionali dello spettacolo dal vivo cui è destinata l’attività di formazione approvata dalla Regione nel corso dell’ultima seduta della Giunta: interventi da realizzare in Emilia-Romagna già a partire dai prossimi mesi e per cui sono state stanziate risorse europee del fondo Fse Plus per 3 milioni e 260 mila euro. Si tratta di 46 i percorsi formativi che saranno rivolti a una potenziale utenza di oltre 611 persone, con l’obiettivo di fornire alte competenze in diverse specializzazioni, da quelle artistiche ai profili più tecnici.

PROGETTI PIACENTINI – Animateria – Corso di formazione per animatore esperto nelle tecniche e nei linguaggi, analogici e digitali, del teatro di figura. Ente di formazione: Teatro Gioco vita. Il drammaturgo – Scrivere per il teatro: dall’idea alla scena. Ente di formazione: Fondazione Fare cinema. L’Orchestra giovanile Luigi Cherubini: un’orchestra di formazione VI edizione. Ente di formazione: Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

“Si consolida l’impegno della Regione a investire concretamente nel settore, per innovare e potenziare il sistema dello spettacolo dal vivo- affermano gli assessori regionali Vincenzo Colla (Lavoro e Formazione professionale) e Mauro Felicori (Cultura) -. Si tratta di un importante ulteriore investimento per qualificare e rafforzare le competenze delle persone, senza trascurare la sicurezza sui luoghi del lavoro, per accompagnarle nei propri percorsi di crescita professionale e sostenere prospettive di un impiego qualificato nelle imprese e nelle istituzioni del sistema dello spettacolo dal vivo regionale”.

Il provvedimento della Regione prevede: percorsi di alta formazione (di 300-1.000 ore) a sostegno dell’innovazione del sistema regionale dello spettacolo; percorsi di formazione professionalizzanti (di 300-600 ore) per conseguire un certificato di competenze o una qualifica professionale; percorsi di formazione permanente (di 70-150 ore) per acquisire competenze tecniche, professionali e trasversali.