Fermato mentre fumava uno spinello. Gli agenti trovano mezzo etto di marijuana

Un minorenne è stato fermato ieri mattina dalla polizia agli Orti di via Degani. Le forze dell’ordine gli avrebbero trovato addosso circa mezzo etto di marijuana. Il condizionale è d’obbligo in quanto la notizia non è stata confermata dalla Questura di Piacenza.

Secondo le prime indiscrezioni, gli agenti, durante un controllo di routine, avrebbero notato un ragazzo che stava fumando uno spinello. Una volta intervenuti, il giovane avrebbe spontaneamente consegnato la “canna”.

Subito dopo, però, sembra che i poliziotti abbiano trovato mezzo etto di marijuana. Il ragazzo è stato così condotto in questura; rischia una denuncia per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.