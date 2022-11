Giornata nazionale per le vittime di abusi, Pradella: “Intervenire in tempi rapidi”

In occasione della Giornata nazionale per le vittime di abusi si è tenuto un convegno con il Vescovo Mons. Adriano Cevolotto: “Abbiamo intercettato delle situazioni e siamo intervenuti. Tuteliamo le vittime con una giustizia civile e una canonica” – ha detto durante l’incontro che si è tenuto al Seminario Vescovile di Piacenza. Un’occasione per presentare il volume “accountability e tutela nella Chiesa. Proteggere i minori degli abusi oggi” a cura di Anna Gianfreda e Chiara Griffini. Ospite della giornata Grazia Pradella, procuratore della Repubblica del Tribunale di Piacenza: “La Chiesa sta facendo un percorso straordinario. Di fronte a possibili abusi è necessario intervenire immediatamente per evitare che i colpevoli possano colpire ancora”.

GUARDA IL SERVIZIO