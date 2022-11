“Indovina chi viene a pranzo”: nella Cra si potrà mangiare con i propri cari

La CRA “Duemiglia” di Piacenza ha dato avvio ad un progetto chiamato “Indovina chi viene a pranzo?”: due volte alla settimana su prenotazione, un massimo di due parenti possono pranzare in una sala riservata del piano terra insieme al proprio caro. Fortemente voluto dalla direttrice e dall’animatrice della struttura, il progetto organizzato per gli ospiti è un successo, molto apprezzato dagli anziani e dalle loro famiglie. Gli incontri hanno cadenza bisettimanale (il giovedì ed il venerdì) e vengono eseguiti nel rispetto delle norme anti-Covid: ai parenti viene fatto un tampone rapido prima di accedere alla sala dove non sono presenti altri ospiti o parenti.

“Dopo gli anni passati in isolamento” – dichiara Emilia Tramelli, direttrice della struttura – Queste occasioni sono importanti sia per i nostri ospiti sia per le loro famiglie, che finalmente dopo gli anni pandemici possono trascorrere dei momenti sereni insieme, con un graduale piccolo ritorno alla normalità, nel rispetto nelle procedure Covid, eseguendo tutti i tamponi necessari all’ingresso.

La CRA “Duemiglia” di Piacenza può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.