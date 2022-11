Minaccia i passanti con un coltello in piazza S. Antonino: donna fermata dalla polizia

Attimi di grande paura nel primo pomeriggio di oggi in piazza Sant’Antonino, proprio di fronte alla Basilica: una donna in evidente stato di alterazione ha iniziato a gridare e a minacciare i passanti, brandendo anche un coltello. In particolare, avrebbe preso di mira una donna che stava camminando.

Immediata è scattata la chiamata al 113, sul posto sono arrivate in pochi minuti due auto della polizia, con gli agenti che hanno fermato la donna e l’hanno accompagnata in questura. Dai primi accertamenti, sembra che sia affetta da problemi psichiatrici.

