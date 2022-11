“Non accettare nessuna violenza! Chiama il 1522”: i sacchetti per salvare le donne

Violenza sulle donne: le 31 farmacie di Piacenza scendono in campo a fianco di Soroptimist. In occasione della giornata mondiale, che si celebra il 25 novembre, i farmaci verranno distribuiti all’interno di sacchetti di carta che riporteranno la dicitura : “Non accettare nessuna forma di violenza! Chiama il 1522”. E’ un’iniziativa che vedrà Federfarma Piacenza affiancare Soroptimist, l’organizzazione mondiale che da oltre cento anni si dedica a sostenere e dare voce alle donne. Obiettivo: dare un aiuto concreto alle vittime di violenza. “Perché opporsi alla violenza significa in primis riconoscerne i segnali per tempo, recuperare consapevolezza e affidarsi a chi è preparato e si dedica ogni giorno con passione ad aiutare”. Ogni sacchetto conterrà anche informazioni sulle altre iniziative in seno alla campagna “Orange the world”. Tra queste la distribuzione a 5mila studenti piacentini di braccialetti arancioni per sensibilizzare sul tema della violenza.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà