Violenza, 52 donne si sono affidate al corso di autodifesa per non aver paura

Cinquantadue donne, tra cui almeno la metà giovanissime, hanno partecipato alla prima lezione del corso di autodifesa femminile a Castel San Giovanni organizzato in occasione del mese, novembre, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Durante la prima lezione l’adesione è stata altissima, segno che la sensibilità verso questo tema sta diventando sempre più marcata. “Abbiamo avuto partecipanti a partire dai quattordici anni fino a donne over sessanta” dice Marco Andolfi (comandante della Polizia locale qui in veste di istruttore responsabile nazionale self defence C.s.e.n.). L’incontro si è aperto con l’intervento di una psicologa, Claudia Marelli (Eos) e dello stesso Andolfi. Uno solo il filo conduttore degli interventi e cioè riconoscere i segnali e bloccarli sul nascere. Tra i partecipanti anche l’assessora alla sicurezza Elena Galli. “Vogliamo dare uno strumento concreto alle donne perché imparino a difendersi”. Le lezioni gratuite si tengono tra le 19,30 e le 20,30, ancora mercoledì 23 e poi di nuovo mercoledì 30 novembre. Ci si può presentare anche la sera stessa, nella palestra delle scuole medie di via Mazzini.

