Ancora scontri tra giovani ai giardini di via Santa Franca: arriva la polizia e scappano

Altra scontro tra ragazzi nei giardini di via Santa Franca, in città. Oltre una trentina i giovani che, secondo le testimonianze di alcuni residenti dei condomini intorno, hanno sfiorato la rissa mercoledì pomeriggio.

Solo l’arrivo della polizia in forze ha impedito che la situazione degenerasse, dopo le prime schermaglie iniziali. “Basta, siamo stanchi qui è sempre peggio”, dicono esasperati gli abitanti che hanno assistito alla scena.

Qualcuno ha il sospetto che i due gruppi si fossero dati appuntamento sui social network per una sorta di regolamento dei conti.

Ai primi accenni di botte qualcuno ha chiamato il 113. Ben quattro pattuglie sono arrivate sul posto pochi minuti dopo, ma i protagonisti nel frattempo si erano già dileguati in un batter d’occhio.

