C’è un crocicchio in centro storico in cui la generosità dei piacentini si può incrociare con la solidarietà per la Casa di Iris. E’ l’angolo tra via Sopramuro e via Felice Frasi dove stato aperto il mercatino di oggetti natalizi, ma non solo, il cui ricavato andrà a favore della Casa di Iris.

