Multe stradali, già l’8,3% in più del 2021. In aumento anche quelle non pagate

L’anno non è ancora terminato, ma in soli dieci mesi il numero delle contravvenzioni per violazioni del codice della strada nella nostra città ha già superato dell’8,3% il totale dell’anno precedente.

Aumentano le multe e, allo stesso tempo, aumentano anche i cittadini che non le pagano. Da gennaio a fine ottobre è di 53.281 il numero delle contravvenzioni. Nell’intero 2021 erano state 48.867. Guardando ai renitenti al pagamento, sono 19.323 le multe inevase nel corso del 2022. Corrisponde al 36,2% del totale, più di un terzo. Nel 2021 erano state 15.528, pari al 31,8%, quasi 4 punti e mezzo in meno rispetto a quest’anno.

Il monte multe sino a ottobre 2022 sfiora i 4 milioni di euro. La somma pagata è di 1,8 milioni, con risultante divario di oltre 2 milioni. Da rilevare che delle 53.281 contravvenzioni al codice della strada registrate sin qui nel 2022, la parte del leone la fa il divieto di sosta: sono 29.267 – pari al 55% – di queste, circa 220 sono per violazione degli spazi parcheggio riservati ai cittadini con invalidità.

