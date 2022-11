Rischi domestici legati al fuoco: pompieri insegnano le regole ai bambini

E’ stato un bell’incontro quello che hanno avuto nei giorni scorsi i 76 bambini della scuola dell’infanzia paritaria “San Giuseppe” di Podenzano con i Vigili del fuoco di Piacenza. Il “pompiere” in pensione Camillo Piga e due colleghi operativi del comando di Piacenza, Andrea Losi e Michele Costa, hanno parlato ai bambini, dai 3 ai 5 anni, dei rischi domestici legati al fuoco, mostrando loro storie animate che ha fatto comprendere, nel linguaggio a loro più vicino, le conseguenze che possono verificarsi giocando con il fuoco e i comportamenti corretti da tenere a casa e a scuola. Non una lezione, ma un incontro interattivo, durante il quale i piccoli studenti delle tre sezioni della “San Giuseppe” hanno fatto tante domande ai vigili del fuoco, provando anche i loro caschetti antincendio.

Una nuova iniziativa vedrà protagonista la scuola “San Giuseppe” nei prossimi giorni. Domenica 27 novembre le insegnanti, con la collaborazione dei genitori dei bambini che la frequentano, dalle 10 saranno presenti davanti alla chiesa in via Marconi per la “Festa del dolce”. Saranno distribuiti torte e biscotti prodotti artigianalmente il cui ricavato sarà utilizzato per i bambini della scuola. Sabato 3 dicembre, infine, sarà la giornata della “scuola aperta”. Dalle 9 alle 11 le famiglie potranno liberamente visionare la struttura in vista delle prossime iscrizioni.