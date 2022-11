Controlli anti-droga nei luoghi di ritrovo dei giovani: sette assuntori segnalati

I carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza nel corso dell’ultima settimana hanno svolto alcuni servizi di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, in particolare per contenere e prevenire il consumo di droga tra i giovani.

In particolare, l’attenzione si è concentrata sui luoghi di ritrovo giovanile, i parchi e i luoghi di aggregazione: sono stati segnalati alla Prefettura sette giovani quali assuntori di droga e sono stati sequestrati nel complesso quasi 30 grammi di hashish e qualche grammo di eroina.

Le pattuglie hanno proceduto in centro a Fiorenzuola, Gropparello e Carpaneto a una serie di perquisizioni personali per alcuni giovani, tra i 18 e i 31 anni, che erano a piedi. Invece in Piacenza, alla Veggioletta, e a Rottofreno le pattuglie hanno fermato e controllato due automobilisti, trovando nell’abitacolo delle loro autovetture alcuni grammi di sostanza stupefacente. In questi ultimi due casi i soggetti che erano alla guida, alla vista dei militari, hanno cercato di allontanarsi velocemente con l’intenzione di disfarsi dell’involucro e del vasetto che conteneva la droga e che avevano con se. Sono stati però prontamente fermati dall’equipaggio del Radiomobile e sottoposti a perquisizione personale e veicolare.

