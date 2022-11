Dagli attori dell’Allegra Combriccola mille euro all’hospice di Borgonovo

Grazie agli attori dell’Allegra Combriccola e alla disponibilità dei pensionati è stato possibile raccogliere mille euro da destinare all’hospice di Borgonovo. La donazione aiuterà a finanziare i lavori per rendere la struttura di via Pianello più funzionale e ad abbattere il caro bollette. La raccolta fondi è avvenuta durante la rappresentazione dell’ultima commedia portata in scena dalla compagnia borgonovese.

