Nuova scuola di musica a Bobbio con 70 allievi. La sede donata da un imprenditore

Perché il sogno del maestro Davide Ridella diventasse realtà – una scuola di musica in montagna – ci sono docenti e musicisti che si sono voluti trasferire a Marsaglia, a Santa Maria, a Bobbio. Ma soprattutto è stata fondamentale la nuova sede in via Maiolo, ormai pronta all’inaugurazione, prevista l’11 dicembre. Questa è stata donata a sorpresa dall’imprenditore in pensione Stefano Santoro, che ha imparato a suonare il pianoforte da Ridella. Ora ci sono già 70 allievi, non solo a Bobbio, ma anche nei paesi vicini, dai 3 anni in su. I corsi sono di piano, batteria, chitarra, basso, canto, sassofono.

L’articolo di Elisa Malacalza su Libertà