Rivergaro, immobile in mezzo alla strada come morto: era solo ubriaco

Caduto come corpo morto in mezzo alla strada e notato da automobilisti che sembrava come defunto. In realtà aveva solo abusato di alcolici. E’ accaduto nella notte fra venerdì e sabato in via Genova a Rivergaro. Un giovane straniero intorno alle 2 si è incamminato lungo la via ma a un certo punto è crollato a terra in mezzo alla carreggiata rimanendo completamente immobile. Un automobilista quando si è visto il corpo dell’uomo in mezzo alla strada ha frenato e preso il cellulare ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono accorsi i carabinieri di Rivergaro, e un’autoambulanza del 118. I sanitari hanno rianimato l’uomo apparso molto ubriaco e dal momento che non ne voleva sapere di salire sull’auto hanno contattato una parente che lo ha ricondotto a casa.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà