“Non aprite mai a nessuno, non consegnate mai danaro o gioielli a nessuno e chiamate sempre il 112, anche se la segnalazione vi sembra banale”. Al centro pensionati di Castel San Giovanni i carabinieri hanno dato consigli su come difendersi da truffe e raggiri che sempre più spesso hanno come vittima persone sole o anziani.

“Se qualcuno vi chiede danaro per pagare cure, sappiate che è una truffa” hanno messo in guardia il comandante della compagnia di Piacenza, capitano Carmine Carusone, e il collega, comandante della stazione di Castello, Alfredo Giannoccari. Insieme a loro il sindaco Lucia Fontana ha invitato a chiamare sempre e comunque il 112.

Sulla situazione castellana il capitano Carusone ha parlato di un “calo delle truffe e di numero di furti stabili”. Aumenta però l’allarme sociale per i comportamenti molesti di bande di ragazzini.