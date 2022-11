Sessanta bambini si divertono e imparano nel “cortile dei diritti”

Il “cortile dei diritti” è quello calpestato dai Farnese nel tempo che fu e oggi da una sessantina di bambini, partita dal museo delle carrozze per arrivare in piazza Cavalli, passando per gli affreschi di Luciano Ricchetti sotto la galleria della Borsa e la copia della Madonna Sistina di Raffaello nella basilica di San Sisto.

È questa l’iniziativa messa in campo dal Centro per le famiglie del Comune di Piacenza con l’associazione “Le valigie” per celebrare anche nella nostra città la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia.

L’evento, promosso con il Comitato provinciale Unicef, ha visto protagonisti gli amatissimi Pappa e Pero (al secolo gli educatori Sara Dallavalle e Andrea Roda) chiamati a farsi guide di un cammino lungo alcune vie del centro storico.

“È la seconda volta che ci troviamo a celebrare questa giornata con l’Unicef – spiega Dallavalle – l’idea è quella di mostrare i punti più curiosi e meno conosciuti con l’obiettivo di far condividere, a bambini e famiglie, una riflessione divertente, profonda e leggera sul tema dei diritti dell’infanzia”.

Anche l’assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi e quello alla Cultura Christian Fiazza sono stati presenti alla camminata.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà