Ballerini di hip-hop di Bobbio e Rivergaro selezionati per “The Coach”

Il primo passo è farsi notare. Il secondo mettersi in gioco. Il terzo farsi scegliere, perché alla trasmissione televisiva e in diretta online “The Coach” si corre per vincere, prima di tutto su se stessi.

Di passi tre ballerini di hip-hop guidati da Simona Gnarini ne hanno in realtà fatti molti di più, ma soprattutto quello importante davvero: si sono divertiti a finire sul piccolo schermo, senza intento agonistico.

Loro sono Beatrice Schiavi di Rivergaro, Federico Pagani e Matteo Pattarini di Bobbio. Hanno tra i 13 e i 15 anni e quella su “The Coach” è stata la loro prima esibizione come crew, come gruppo.

La richiesta della scuola di Bobbio, dopo questo successo, è ora quella di avere una nuova sede più funzionale al posto di quella nell’ex circolo Auser.