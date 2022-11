Comune di Piacenza, guasto al centralino telefonico: uffici isolati. Tecnici al lavoro

Il comune di Piacenza fa sapere che a causa di un guasto al centralino, i numeri telefonici degli uffici comunali – in tutte le sedi – risultano non raggiungibili dall’esterno.

“Scusandosi con la cittadinanza per il disagio arrecato, l’Amministrazione informa che i tecnici sono al lavoro per ripristinare, nel più breve tempo possibile, il corretto funzionamento degli impianti”.

