Donna in bici investita da un camion all’incrocio: incidente mortale a Carpaneto

Tragico incidente a Carpaneto nella tarda mattinata di lunedì 21 novembre.

In centro paese, all’angolo tra via Rossi e via XXV aprile, una donna in sella a una bicicletta è stata investita da un camion. Sul posto sono arrivati i soccorritori inviati dal 118, i vigili del fuoco, la polizia locale ed era atterrato anche l’elisoccorso ma, purtroppo ogni tentativo di soccorso è stato vano.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale Val Nure Val Chero.