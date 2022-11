Furto al Centro per famiglie: “Non è la prima volta, serve maggiore sicurezza”

Due tablet, una videocamera, tre computer portatili e un cellullare di servizio. Il bottino che i ladri sono riusciti a rubare nella notte tra sabato e domenica dal Centro per le famiglie della Galleria del sole, nel quartiere della Farnesiana.

In queste ore, infatti, il personale del centro rovistando tra le macerie lasciate dai ladri è riuscito a fare un bilancio dell’ennesimo furto subito. “Durante i controlli abbiamo scoperto che la refurtiva era maggiore di quanto pensavamo all’inizio – ha spiegato alle nostre telecamere Giulia Cagnolati, referente del Centro per le famiglie -. Oltre ai due tablet che ci hanno rubato, ne abbiamo trovato uno rotto per terra. Ora non ne abbiamo più perché uno ci era già stato rubato nel 2020 e siamo in difficoltà”.

I ladri avevano già messo a segno un colpo nel 2020 e lo scorso febbraio qualcuno aveva provato a sfondare la saracinesca, danneggiandola. Il personale del centro ora chiede maggiore sicurezza: “Un ragionamento che sicuramente faremo con i nostri dirigenti e l’assessore competente – le parole di Cagnolati -. Necessaria una riflessione perché questi furti compromettono il nostro lavoro e i nostri servizi”. Al vaglio l’ipotesi di dotare il Centro per le famiglie di telecamere e di un servizio d’allarme.