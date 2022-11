Ladri devastano il Centro famiglie per rubare due tablet e una videocamera

I ladri non hanno risparmiato neppure il Centro per le famiglie alla Galleria del Sole, nel quartiere della Farnesiana.

Il bottino è di due tablet e una videocamera portatile. Poco. Il problema vero è che i danni sono ingenti: sono state divelte le porte degli uffici, scassinati gli armadietti e tutto l’ambiente è stato messo a soqquadro.

A spiegarlo sono l’assessore ai Servizi sociali Nicoletta Corvi e la referente del Centro per le famiglie Giulia Cagnolati: “Ad accorgersene domenica mattina è stata una delle collaboratrici della Croce Bianca, che lì ha un ambulatorio: sembra che i ladri siano entrati da lì. Ma non sappiamo quando: noi siamo stati avvisati alla mattina verso le undici”.

Quel che è certo è che i ladri hanno devastato buona parte del Centro per le famiglie: “Hanno divelto le porte degli uffici, le hanno spaccate – spiegano Corvi e Cagnolati – anche gli armadietti sono stati tutti aperti. Hanno frugato praticamente dappertutto e, da quanto ci risulta, hanno rubato due tablet e una videocamera”.

