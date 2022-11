Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. “Dare seconda vita agli abiti”

“Nella Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, che si celebra dal 19 al 27 novembre, anche il Comune di Piacenza aderisce a un messaggio di sostenibilità che riguarda ciascuno di noi: tutelare l’ecosistema significa, innanzitutto, proteggere il futuro di bambini e ragazzi, a partire dai piccoli gesti quotidiani di responsabilità e consapevolezza con cui possiamo contribuire a contenere il nostro impatto ambientale”. A sottolineare il valore simbolico ed educativo di questa campagna di sensibilizzazione – che si svolge in ambito internazionale da 13 anni ed è declinata, in Italia, sotto l’egida di un Comitato di cui fanno parte, tra gli altri, anche il Ministero della Transizione Ecologica, Legambiente e Anci, con il sostegno dei Consorzi di filiera del sistema CONAI – è l’assessore all’Ambiente Serena Groppelli.

Se, l’anno scorso, il filo conduttore era il tema dell’economia circolare, per il 2022 il focus è sui rifiuti del comparto tessile che, secondo i dati Onu, produrrebbe il 10% circa delle emissioni alteranti il clima, con particolare riferimento anche alle microfibre scaricate negli oceani, di cui si stima una quantità pari a mezzo milione di tonnellate ogni anno. “Una questione di fondamentale importanza – rimarca l’assessora Groppelli – ha a che vedere con il recupero e il riciclo degli indumenti dismessi: non dobbiamo mai dimenticare l’opportunità di dare una seconda vita agli abiti, soprattutto nel segno della solidarietà: dal guardaroba della Caritas alle raccolte stagionali di indumenti per l’infanzia dell’Emporio Solidale, sino alle recenti iniziative umanitarie attuate dal mondo del volontariato a sostegno delle popolazioni afghana e ucraina, sono tante le occasioni per trasformare il gesto di buttare qualcosa in una mano tesa per aiutare gli altri”.

Secondo le stime diffuse in occasione della Settimana europea, i cittadini UE consumano quasi 26 kg di prodotti tessili all’anno, smaltendone in media ben 11 kg dopo averli indossati, in media, non più di 7 o 8 volte. Inoltre, a livello mondiale, meno dell’1% degli indumenti viene riciclato come vestiario: degli abiti o tessuti gettati via, l’87% viene incenerito o finisce in discarica, mentre solo il 10% resta sul mercato come usato. “Il Parlamento europeo – evidenzia Serena Groppelli – ha posto il 2025 come termine entro il quale tutti gli Stati membri dovranno rendere possibile, nelle loro città, la raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Nel frattempo, sta anche a noi cittadine e cittadini scegliere coscientemente, ricordando che questo significa non solo salvaguardare l’ambiente, ma anche avere a cuore, privilegiando la qualità, il rispetto per tutti i lavoratori del comparto tessile, per la loro professionalità e la tutela della sicurezza nel settore”.