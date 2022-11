Virgo Fidelis, “Celebriamo lo spirito di servizio e la generosità dei carabinieri”

“Celebriamo lo spirito di servizio e la generosità di chi indossa la divisa dei carabinieri per rappresentare, assistere e proteggere le comunità nelle quali operiamo con 29 sezioni presenti in tutta la provincia”. Le parole del colonello Pierantonio Breda nel corso delle celebrazioni della “Virgo Fidelis”, dell’ottantunesimo anniversario della “battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

“I carabinieri svolgono un servizio alla collettività” ha sottolineato il vescovo Adriano Cevolotto che ha officiato la messa nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in Canale gremita di tanti carabinieri in servizio e in congedo. Alle celebrazioni hanno partecipato anche i sindaci del territorio, autorità civili, militari e religiose. A loro è andato il ringraziamento del colonnello Breda per “la proficua collaborazione instaurata a sostegno e a servizio dei cittadini”.

Al termine della cerimonia sono stati ricordati gli oltre trecento carabinieri morti in combattimento a Culqualber in Africa orienale, il 21 novembre 1941.