Controlli dei Nas, carenze igienico-sanitarie in un pub. Titolare diffidato a rimediare

Nei confronti del titolare di un pub in provincia di Piacenza i militari del Nas di Parma e della Compagnia carabinieri di Piacenza hanno emesso una diffida per risolvere, entro 30 giorni, le criticità accertate durante un controllo.

I militari avevano riscontrato lievi carenze igienico-sanitarie all’interno del locale cucina nonché la presenza, all’interno del locale deposito, di alimenti confezionati a diretto contatto con il pavimento ed in promiscuità con materiale non attinente all’attività. È stata rilevata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo relativamente al piano di derattizzazione e disinfestazione, dovuta alla mancata dislocazione e posizionamento delle relative trappole all’interno del locale, e gli attestati di formazione per il personale alimentarista relativi a due dipendenti dell’attività sono risultati decorsi di validità e non adeguati alle mansioni svolte.

