Donna investita da un’auto a Castel San Giovanni, è in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di una donna di 54 anni che nella mattinata di martedì 22 novembre è stata investita sulle strisce pedonali di via Allende. E’ stata portata d’urgenza all’ospedale di Piacenza e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, della pubblica assistenza Valtidone Valluretta, oltre ai carabinieri di Sarmato per i rilievi. Era stata allertata anche l’eliambulanza ma non è potuta arrivare a causa del maltempo.