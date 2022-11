Revocato l’appalto per le nuove cellette funerarie. E’ emergenza cremazioni

Doveva risolvere un’emergenza – il dramma dei defunti senza sepoltura – esplosa nel 2020 con l’ecatombe di morti per Covid e l’impennata di ricorsi alla cremazione. Ma l’appalto aggiudicato un anno fa dal Comune per realizzare 846 cellette cinerarie nei cimiteri urbani è stato revocato. Tocca perciò ripartire da zero, con l’arretrato di sepolture destinato, a distanza di due anni e mezzo dallo scoppio della pandemia, ad allungarsi sempre di più.

