Trasportava le biciclette rubate a Castel San Giovanni: 28enne arrestato

E’ fuggito all’alt intimato dai carabinieri di Monza e con il furgone ha tentato di speronare la gazzella dell’Arma per sottrarsi al controllo. Nella frazione Oreno di Monza Brianza il passeggero ha abbandonato il mezzo ma il conducente è stato arrestato dai militari. All’interno del furgone c’erano le biciclette rubate l’11 novembre a Castel San Giovanni per un valore di circa 30mila euro. Anche il camioncino era provento di furto e sulla targa erano state apposte altre targhe rubate per evitare l’identificazione. Il 28enne ucraino alla guida del veicolo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e riciclaggio.