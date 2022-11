Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita a Villa Verdi

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano √® arrivato questa mattina a Villa Verdi, a Sant’Agata di Villanova.

L’esponente del governo √® stato accolto dagli eredi Angiolo e Mercedes. Il ministro ha visitato il parco, il laghetto e in seguito l’interno della villa.

Erano presenti tra gli altri, il prefetto Daniela Lupo, il sindaco di Villanova, Romano Freddi, la presidente della Provincia Monica Patelli, l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori.

Villa Verdi è chiusa da fine ottobre.  Com’è noto, di recente la Cassazione ha decretato che la villa, dopo la morte di Alberto Carrara Verdi, sia messa in vendita all’asta e che la somma riscossa sia poi divisa tra i suoi figli in parti uguali. Tra questi, Angiolo Carrara Verdi, che ha ancora pochissimi giorni per traslocare definitivamente, dopo aver vissuto per decenni nella villa, mantenendo la parte museale e il parco esterno aperti al pubblico.