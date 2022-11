Pala Franzanti, problemi al tetto. Impermeabilizzazione in corso

I tecnici stanno lavorando per risolvere i problemi al tetto del Pala Franzanti. Grazie alla realizzazione della linea vita, infatti, si sta procedendo con l’impermeabilizzazione di giunture e tasselli. L’intervento è sotto costante monitoraggio e non terminerà fino a quando la situazione delle infiltrazioni sarà risolta, anche per non compromettere il nuovo parquet già realizzato.

A spiegarlo è l’assessore allo Sport Mario Dadati, sottolineando che “l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione sono massimi, facendo proprie le legittime richieste della Bakery Basket e cercando di rispondere nei tempi più rapidi possibile. Così è stato, affrontando questa fase emergenziale con tutte le risorse disponibili e collaborando con il gestore dell’impianto (Activa), perché è interesse di tutti restituire alla città una struttura rinnovata e funzionale, che permetta il regolare svolgimento delle attività.

In generale, siamo ben consapevoli che lo stato generale di manutenzione delle strutture sportive di Piacenza, anche solo per questioni di “età” degli impianti, è critico. Dobbiamo quindi dedicarci a una programmazione strutturata e periodica degli interventi”.

