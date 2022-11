Da Centenaro a Milano ogni giorno pur di insegnare con il metodo montessoriano

“Partire dai bambini per promuovere il metodo Montessori”. L’obiettivo di Angelica Pellarini Campominosi che tutti i giorni compie la tratta che da Centenaro, frazione di Ferriere la porta a Milano per insegnare in una scuola primaria che aderisce all’opera nazionale Montessori. Un lavoro a Milano, venticinque anni, quattro figli, e per loro il trasferimento da viale Dante a Piacenza a Centenaro di Ferriere.

Angelica però non molla: e ogni mattina parte in auto per Piacenza, neve o non neve, arriva in stazione, lascia l’auto, sale sul treno, scende a Lambrate. Poi si fa qualche chilometro a piedi e arriva in piazza San Gerolamo. Due ore e mezza all’andata, due ore e mezza al ritorno, ogni giorno.

“Io sono una maestra montessoriana, e a Piacenza non ci sono scuole montessoriane”, spiega. “Ecco perché vado a Milano”.

Per portare il metodo pedagogico a Piacenza ancora ieri era davanti all’Alberoni, in strada, tra i bimbi in uscita da scuola: “Giocano un’ora e mezza e imparano senza neppure rendersene conto”.

