Due arresti cardiaci in poche ore a Mignano e Piacenza: muore una donna di 36 anni

Stamattina, 24 novembre, si sono registrati due arresti cardiaci nel Piacentino. A Mignano, nei pressi di Vernasca, una donna di 36 anni ha perso la vita nella propria abitazione: sul posto è intervenuto l’elicottero con l’automedica di Roveleto. Un altro malore si è invece verificato in un bar di viale Dante, a Piacenza, ai danni di una 37enne che è stata soccorsa dagli operatori sanitari: la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Ieri sera un uomo è stato colto da un malore fatale mentre stava correndo lungo stradone Farnese.