Maxi furto a scuola: rubati 15 computer e una lavagna multimediale per 10mila euro

Nella notte del 24 novembre alcuni ladri si sono introdotti nell’edificio che ospita la sede distaccata dell’Istituto Marcora di Castel San Giovanni. Sono stati rubati una lavagna multimediale e ben 15 computer portatili per un danno stimato di 10mila euro. Un bel disagio per gli studenti e anche per gli insegnanti che utilizzavano quei computer per fare lezione. “In tanti anni che siamo qui a Castello non era mai successo nulla di simile” dice il direttore di sede Marco Francolini. Un paio di mesi fa i ladri avevano preso di mira la vicina scuola elementare Tina Pesaro. Le modalità erano state le stesse. I ladri si erano cioè introdotti da una porta secondaria e avevano rubato computer portatili degli alunni. Dal Marcora lanciano un appello: “Quei computer servono ai nostri studenti per fare lezione, aiutateci a riacquistarli”.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà