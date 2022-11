Al Mercato Coperto stelle di Natale alle donne contro la violenza

Anche al Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Farnesiana 17 a Piacenza si è celebrata la Giornata Internazionale contro la violenza di genere. Per l’occasione è stata donata una Stella di Natale a tutte le donne. “Siamo convinti che la più efficace battaglia contro la violenza sulle donne sia sul piano culturale” – spiega il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli.

Il Mercato Coperto proporrà anche un’iniziativa particolare: nella mattinata di sabato 26 novembre a partire dalle 11, sarà proposto un interessante laboratorio di sfilettatura del pesce, organizzato in collaborazione con Coldiretti Impresa Pesca Liguria, per conoscere varietà e stagionalità. Per l’occasione, interverrà la responsabile regionale Daniela Borriello.

Al Mercato Coperto di Campagna Amica è sempre possibile firmare la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico.