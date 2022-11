Contro la violenza alle donne, la caserma Biselli si tinge di arancione. Visita Soroptimist

Anche quest’anno la facciata della Caserma dei Carabinieri di via Beverora si è tinta di arancione in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”.

Una delegazione piacentina di Soroptimist International d’Italia era presente all’accensione delle luci ed è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, il colonnello Pierantonio Breda. Nell’occasione è stata visitata la “stanza tutta per sé” presente all’interno della caserma Paride Biselli, sede del Comando, dove è possibile effettuare le audizioni protette di minori o donne vittime di violenza, nelle migliori condizioni possibili ed in modo da farle sentire, per quanto possibile, più a proprio agio.

La collaborazione tra Soroptimist International d’Italia e l’Arma dei Carabinieri è risalente nel tempo ed attiva su tutto il territorio nazionale. Qui a Piacenza, la “Stanza tutta per sé”, seppure situata nel capoluogo, serve alle esigenze di tutta la provincia e rappresenta un felice connubio tra istituzioni pubbliche e private.

