Figlia via da scuola con un’altra persona, papà chiama i carabinieri

Una bimba consegnata fuori da scuola dalla maestra alla persona indicata telefonicamente dalla madre, impossibilitata a farlo di persona, e lo sguardo poco distante del padre (separato) – sentitosi non chiamato in causa – ha fatto scattare il cortocircuito. Francesco (nome di fantasia) , ex imprenditore oggi con un impiego da dipendente, quando l’altro pomeriggio ha visto sua figlia all’uscita di scuola tenuta per mano da una persona (uomo) a lui sconosciuta ha chiamato i carabinieri.

