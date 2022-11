Sabato musicale targato Nicolini: workshop di musica elettronica e concerto jazz

Musica elettronica e Jazz. È una musica a 360 gradi quella che, con due appuntamenti, il Conservatorio Nicolini propone sabato 26 novembre. A partire dalle 10 l’artista multimediale, compositore, docente, programmatore, nonché ex studente del Nicolini, Matteo Marson, terrà in Conservatorio un workshop, aperto ad allievi di musica elettronica e al pubblico esterno, che si propone di esplorare le tecniche di analisi di un video stream tramite Jitter, estensione del linguaggio di programmazione multimediale max 8. Il progetto è a cura del dipartimento di composizione e nuovi linguaggi. Sempre sabato alle 20 in Sant’Ilario il quartetto ‘Nicolini Jazz Society’, composto dagli studenti Corrado Canepari, Saverio Greco, Leonardo Mafra e Giacomo Russo, sarà protagonista di un concerto gratuito dedicato ai grandi compositori del Jazz, tra cui Tadd Dameron e Duke Ellington.

