Violenza sulle donne, sindaci piacentini uniti: “L’amore e il rispetto non alzano le mani”

Uniti per contrastare la violenza di genere e il femminicidio. Sono tutti i sindaci dei Comuni di Piacenza e provincia che venerdì 25 novembre dalle pagine dei social istituzionali ribadiranno il loro “no” alla violenza fisica, alle vessazioni psicologiche e al femminicidio, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Noi sindache e sindaci piacentini abbiamo deciso di far sentire la nostra voce perché si possa dire stop al corpo di una donna pensato come oggetto ed esclusiva proprietà, agli stereotipi sessisti e alla paura tra le mura domestiche, al lavoro e per strada, che troppe donne vivono”, sottolinea Marica Toma, sindaco di Cadeo a nome di tutti gli amministratori. Diffondere questo messaggio è un modo per promuovere conoscenza, informazione e sensibilizzazione. Dobbiamo mettere in campo tutti gli strumenti affinché vi sia uguaglianza di genere, emancipazione di tutte le ragazze e le donne e una concreta lotta fianco a fianco di uomini e donne contro le discriminazioni”.

“Il post è accompagnato da una mappa delle panchine rosse disseminate su tutto il territorio piacentino, simbolo di tutte le iniziative che si terranno durante la giornata in tutti i Comuni ma anche segno permanente di memoria e speranza che ci ricorda che l’amore e il rispetto non alzano le mani ma ti prendono per mano”, conclude Toma.

“Le panchine rosse disseminate nei nostri territori sono segno permanente di memoria e speranza e ci ricordano che L’AMORE E IL RISPETTO NON ALZANO LE MANI MA TI PRENDONO PER MANO”.