Agazzano, Maestri denuncia: “Bambini e anziani rischiano di essere investiti”

“Bambini e anziani rischiano ogni giorno di essere investiti: cosa intende fare l’amministrazione per mettere in sicurezza gli studenti delle scuole elementari e gli ospiti della casa di riposo?”. Lo chiederà nel prossimo consiglio comunale di Agazzano, il 30 novembre alle 21, il consigliere di minoranza Arrigo Maestri (Progetto Comune) che ha presentato due interrogazioni sul tema della mancanza di attraversamenti pedonali in sicurezza. La prima segnalazione riguarda l’ingresso alla scuola elementare di via Marconi. “Bisognerebbe vietare il transito veicolare nella mezz’ora precedente l’inizio delle lezioni e nella mezz’ora successiva al loro termine”.

Un secondo punto critico, secondo Maestri, riguarda l’attraversamento sulla strada provinciale 7 di fronte alla casa di riposo, dove mancano completamente le strisce pedonali e la segnaletica luminosa.

