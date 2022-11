“L’Amore è un’altra storia”, 30 scatti dell’artista Dario Fava che raccontano la sofferenza

È stata inaugurata ieri, 25 novembre, a Ottone, presso la sala Consiliare del Municipio la mostra “L’Amore è un’altra storia”, con 30 scatti dell’artista Dario Fava, scatti in cui il fotografo è riuscito a cogliere espressioni di sofferenza, tristezza, solitudine.

Presenti il vicesindaco Maria Lucia Girometta, ideatrice della mostra, con un folto numero di persone; oltre le foto, sono stare appese scarpe rosse che testimoniano come Il colore rosso, simbolo dell’amore e della passione, spesso si trasforma in male ed in violenza.

Le Scarpette Rosse, nate nel 2009 da un’idea dell’artista messicana Elina Chauvet per denunciare gli abusi sulle donne e il femminicidio, sono da allora diventate il simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere. Girometta spiega: “Molto frequentemente la violenza fisica è l’ultima manifestazione di un percorso che inizia con la violenza psicologica. Tale violenza è la prima che le donne, che ne sono vittime, devono imparare a riconoscere prima che si trasformi in violenza fisica; la cosa ancora più grave è che la “violenza domestica” è la prima causa di morte nel mondo per le donne tra i 16 e i 44 anni, più degli incidenti stradali, più delle malattie.

Sono 104 le donne che da gennaio 2022 sono state vittime in Italia della violenza maschile, inaudito. Occorre un cambiamento culturale, educativo e soprattutto una politica trasversale per educare le nuove generazioni al rispetto, per far capire che ogni donna è una compagna, è una sorella, è una mamma”.