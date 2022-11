Boom di presenze al Mercato dei Vini a Piacenza Expo: trionfano le donne

Dentro ogni cantina c’è sempre una (grande) donna. In quello che ancora oggi è un settore a traino maschile, le vignaiole raccontano le loro storie di uve e vigneti, di ettari più o meno grandi, di generazioni che hanno alle spalle o di avventure che hanno tentato da sole. Lo fanno al Mercato dei vini e dei vignaioli indipendenti che, per il secondo giorno di apertura a Piacenza Expo, ha registrato un boom di presenze.

Moltissimi produttori sono uomini, ma girando fra le bottiglie capita anche di incontrare diverse donne: alcune sono compagne dei vignaioli, altre invece si sono messe in proprio e si muovono con disinvoltura in un universo che ancora è molto maschile.

Gaia Di Sabatino è una di loro: nel 2016, a soli 21 anni, ha fatto nascere a Torano Nuovo di Teramo la Tenuta Morganti, seguendo le orme del nonno Gino che aveva impiantato i primi vigneti nel 1953 appena tornato dal Venezuela. Oggi insieme a Camilla Di Emidio spiega che produce 10mila bottiglie di cerasuolo e Montepulciano: “Abbiamo chiamato le bottiglie con i nomi delle donne delle canzoni di De Andrè, da Nina a Dolcenera – spiegano – le realizza un artista, Nando Perilli. “Ci sentiamo realizzate: il settore dei vignaioli è molto maschile, qualche apertura l’abbiamo registrata negli ultimi anni”.