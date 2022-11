Pianello, in arrivo l’area per elisoccorso. Sarà la terza in media e alta Valtidone

Pianello avrà una piazzola per l’elisoccorso in zona campo sportivo, su di un terreno di proprietà pubblica che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione dell’Ausl. Con quella di Pianello salirà a tre il numero di aree per l’atterraggio degli elicotteri disponibili per la media e alta Valtidone. Le altre due sono a Pecorara e Nibbiano di Alta Val Tidone. A Pianello l’area si trova dietro al campo da calcio e l’amministrazione comunale l’ha concessa in comodato d’uso gratuito all’Azienda sanitaria. Quest’ultima ha invece messo a punto il progetto presentato all’interno di un apposito bando.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà